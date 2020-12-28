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Педофилы стали активнее в интернете во время пандемии коронавируса

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Фото: Unsplash

Педофилы стали активнее действовать в интернете во время пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Европейского полицейского агентства (Европола).

Число преступлений, совершенных на сексуальной почве в отношении детей в интернете, значительно выросло с начала пандемии COVID-19. По словам главы Европола Катрин де Болль, которую цитирует Deutsche Welle, преступники активнее пытаются вступить в непосредственный контакт с детьми, которые гораздо больше времени проводят в интернете во время изоляции. Она подчеркнула, что рост активности педофилов вызывает у нее сильную тревогу.

Помимо этого, в пандемию увеличилось число преступлений, связанных с кражей имущества, продажей контрафактного санитарного оборудования и кибератак на больницы.

В сентябре Интерпол также сообщал, что пандемия привела к росту числа сексуальных преступлений против детей. Причиной стало закрытие школ на карантин, в результате чего дети стали больше времени проводить в интернете. Выделяется и активность злоумышленников в даркнете.

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