«Палестинскую техно-королеву» арестовали после рейва в мечети

Диджея Саму Абдулхади, которую в соцсетях называют палестинской техно-королевой, арестовали после рейва в мечети Наби Муса. Об этом сообщает The Times Of Israel.

Вечеринка, которая прошла в субботу, 26 декабря, вызвала возмущение в политических кругах страны. На мероприятии присутствовали молодые палестинцы и израильские арабы, которые распивали алкоголь и слушали электронную музыку. Уточняется, что большинство течений ислама запрещают употребление спиртных напитков, а также осуждают совместные танцы мужчин и женщин. При этом организаторы заявили, что получили разрешение на проведение рейва от министерства туризма страны.

Мечеть Наби Муса названа в честь Моисея, которого многие евреи, христиане и мусульмане почитают как пророка Бога. Она является известным местом паломничества. Каждый год весной палестинские мусульмане отправляются в мечеть, расположенную между Иерусалимом и Иерихоном.