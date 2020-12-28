Воры в законе решили устроить вечеринку вопреки ограничениям из-за COVID-19

В Кургане местные лидеры криминального мира решили устроить вечеринку в одном из ресторанов вопреки ограничениям из-за пандемии COVID-19. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает издание Ura.ru.

По информации издания, речь идет о ворах в законе Панче, Маге и Белом, которые поделили основные сферы влияния в регионе. О планах авторитетов нарушить введенные властями ограничения сообщил занимающийся цветочным бизнесом местный коммерсант, который арендовал для них один из ресторанов, где кроме самих лидеров местного криминального мира в новогоднюю ночь больше никого не будет. Название заведения, где будут заседать авторитеты, не раскрывается.

Кроме того, сообщается, что бывший смотрящий за регионом Евгений Петров, известный в криминальном мире как Петренок, не планирует посещение встречи, поскольку собирается провести праздник в кругу семьи.

15 сентября сообщалось, что Петренок «официально» отказался от статуса смотрящего за регионом, поставив вместо себя сразу трех авторитетов — Панчу, Магу и Белого.