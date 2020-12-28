В ЦБ рассказали об «очищающем эффекте» кризиса во время пандемии

В Центробанке рассказали об «очищающем эффекте» пандемического кризиса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку департамента исследований и прогнозирования Банка России «Кто выходит с рынка в период кризиса».

По данным аналитиков ЦБ, в 2020 году рынок покидают в основном наименее производительные предприятия, благодаря чему в экономике снижается число проблемных компаний и освобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована в более эффективном производстве. Таким образом в средне- и долгосрочной перспективе пандемический кризис имеет положительные эффекты и способствует «очищению» экономики.

При этом отмечается, что лидеры среди предприятий по производительности в 2020 году намного реже выходили с рынка. Эксперты также отметили, что в то же время за данный период значительно сократилось число новых компаний, которые выходят на рынок.

Ранее Всемирный банк в ежегодном докладе оценил настоящее и спрогнозировал будущее российской экономики в условиях пандемии коронавируса и ее последствий, а также дал рекомендации по улучшению положения и интеграции в глобальный рынок. Авторы называют пандемию коронавируса причиной глубочайшей рецессии мировой экономики со времен Второй мировой войны. В таких условиях российская экономика также переживает спад. Во втором квартале она сократилась на 8 процентов. При этом удалось избежать еще большего падения — на 9,6 процента, прогнозировавшегося экспертами.