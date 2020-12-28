Российская ЗУР «Стрела» точно попала в цель

На Донгузском полигоне в Оренбургской области завершились испытания ракеты «Стрела 9М333», в ходе которых последняя попала «точно в цель». Соответствующее видео на YouTube опубликовал концерн «Калашников».

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«Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в подписи к ролику.

Там же отмечается, что зенитная управляемая ракета (ЗУР) «Стрела 9М333» имеет головку самонаведения, способную работать в фотоконтрастном, инфракрасном или помеховом режимах. Изделие предназначено для уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов, а также беспилотников и крылатых ракет.

В сентябре «Ростех» сообщил, что продал «Калашникову» 60 процентов акций Научно-производственного объединения (НПО) «Молния», которое принимало участие в создании советского орбитального космического корабля «Буран».