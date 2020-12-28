На Украине назвали сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает УНИАН.

По словам Ляшко, «есть ощущение», что возвращение к привычному ритму жизни начнется с апреля 2021 года. «Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем», — добавил он.

В середине ноября украинский Минздрав заявил, что в первой половине 2021 года бесплатную прививку от коронавируса получат около 4 миллионов граждан. И. о. гендиректора Центра общественного здоровья сообщил, что первую партию вакцины страна может получить в середине или конце января 2021 года.

Украина ведет переговоры о поставке вакцины с европейскими странами и Китаем. От российского препарата Киев отказался.