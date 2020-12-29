Женщина попыталась спасти жизнь умирающему мужчине и получила штраф

Жительница английского города Ньюбери, графство Беркшир, попыталась спасти жизнь мужчине, которому стало плохо на автомобильной парковке, и получила штраф за превышение времени парковки. Об этом сообщает издание Daily Star.

Джемма Хатт (Gemma Hutt) находилась на автомобильной парковке и увидела, что мужчина потерял сознание. Женщина поспешила к нему на помощь и начала проводить сердечно-легочную реанимацию в ожидании прибытия скорой помощи.

Пока англичанка занималась пострадавшим, закончилось оплаченное ею время парковки. В результате женщина получила штраф в 100 фунтов (9,9 тысячи рублей) от компании-оператора парковки Euro Car Parks.

Она подала апелляцию и предоставила доказательства произошедшего, но компания отказалась отменить штраф.

«Мне сказали, что тот мужчина умер, и я была очень расстроена произошедшим. Я подумала, что, учитывая обстоятельства произошедшего, мне могли бы отменить штраф. 100 фунтов — большие деньги для меня, особенно в это время года. У меня двое маленьких детей, которые ждут рождественских подарков», — сказала Хатт.

Она отметила, что мужчина потерял сознание рядом с камерой наблюдения, поэтому сотрудники парковки должны были видеть, что произошло.

Теперь Хатт приходится принимать антидепрессанты. Она больше не пользуется парковками из-за болезненных воспоминаний о произошедшем.

Представители Euro Car Parks направили женщине письмо, в котором говорилось: «Мы тщательно изучили предоставленные вами доказательства и решили отклонить вашу жалобу». Причина отклонения жалобы состоит в том, что Хатт превысила время парковки на 14 минут и не оспаривает этот факт. В компании подчеркнули, что у англичанки есть 14 дней на оплату штрафа, в противном случае к ней будут применены дальнейшие санкции.