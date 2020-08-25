Медсестра совершила добрый поступок и получила штраф

В Лондоне, Великобритания, заботливая медсестра раздала прохожим собранные в саду яблоки и получила штраф. Об этом сообщает The Sun.

33-летняя Лидия Фаррелл (Lydia Farrell) собрала в своем саду две коробки яблок и выставила их на улицу с запиской: «Бесплатные съедобные яблоки». «Созревшие яблоки падают на террасу и сгнивают, — рассказала она. — Мы решили собрать их с дерева и выставить на улицу для прохожих».

Вскоре Фаррелл получила штраф в 150 фунтов стерлингов (14,6 тысяч рублей) за разбрасывание мусора. «Мне стало так грустно, что муниципальный совет оштрафовал меня за то, что я совершила добрый поступок», — пожаловалась британка в Facebook.

Пользователи сети заступились за Фаррелл. «Это очень, очень хороший поступок. Множество бездомных нуждаются в еде, дети бегают голодными, некоторые испытывают финансовые трудности, так что предложить бесплатную пищу — это действительно здорово», — писали комментаторы.

В результате муниципальный совет отменил штраф и принес извинения перед Фаррелл.

Ранее сообщалось, что жительница города Лондондерри, Северная Ирландия, вышла с пенсии, чтобы работать с больными коронавирусной инфекцией, и получила штраф. Ее оштрафовали за парковку в неположенном месте. Позже штраф отменили, а женщине выдали разрешение на парковку, чтобы подобное не повторилось.