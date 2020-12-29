Бывший президент Молдавии Игорь Додон готов прививаться только российской вакциной от коронавируса, поскольку не доверяет иностранным препаратам. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, пока в Молдавии нет ни одной вакцины от коронавируса, а процесс ее разработки и внедрения на Западе сейчас напоминает гонку вооружений. При этом он отметил, что не намерен рисковать и готов прививаться только российским препаратом «Спутник V».

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«Не верю я этим западным аналогам, которые быстренько сделали, чтобы показать, что не только российская вакцина есть», — сказал Додон. Он порекомендовал гражданам Молдавии поступать аналогичным образом.

Молдавия обратилась к России с просьбой поставить вакцину от коронавируса еще в августе, через несколько дней после того, как был зарегистрирован первый в мире такой препарат «Спутник V», разработанный в центре имени Гамалеи.

21 августа Додон заявил, что желает стать одним из первых молдавских граждан, кто испытает на себе российскую вакцину. По последним данным, коронавирусом в Молдавии заразились более 142 тысяч человек, жертвами инфекции стали 2 909 пациентов.