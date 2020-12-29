Умер исполнитель песни «Обручальное кольцо»

Бывший вокалист ансамбля «Лейся, песня», исполнитель композиции «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко умер в возрасте 66 лет. Об этом представители музыкального коллектива написали в Instagram.
Причины смерти не уточняются.
«Его преждевременный уход из жизни причинил боль всем нам. Мы глубоко скорбим», — говорится в сообщении.
Ефименко был принят в вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» под руководством Михаила Шуфутинского в октябре 1977 года. В то время ВИА был одной из ведущих эстрадных групп В СССР. Ефименко впервые исполнил ставшие шлягерами композиции «Обручальное кольцо», «Родная земля» и «Прощай». Он проработал в ансамбле до 1981 года.