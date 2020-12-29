Названа причина смерти вокалиста ансамбля «Лейся, песня»

Причиной смерти вокалиста ансамбля «Лейся, песня» Владимира Ефименко назван коронавирус. Об этом Пятому каналу сообщил продюсер группы Евгений Красножен.

По его словам, артист попал в реанимацию две недели назад в тяжелом состоянии. Он добавил, что в последние дни у Ефименко наблюдалась положительная динамика, однако его организм не справился с инфекцией.

«Был здоровый человек, и буквально две недели — человека нет», — рассказал Красножен. Известно, что исполнителя похоронят рядом с его родителями в астраханском Знаменске.

Владимир Ефименко ушел из жизни в возрасте 66 лет. Он был принят в вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» под руководством Михаила Шуфутинского в октябре 1977 года. В то время ВИА был одной из ведущих эстрадных групп в СССР. Ефименко впервые исполнил ставшие шлягерами композиции «Обручальное кольцо», «Родная земля» и «Прощай». Он проработал в ансамбле до 1981 года.