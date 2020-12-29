Вдова погибшего в ДТП Захарова рассказала о высокомерии Ефремова

Маргарита Захарова, вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов в центре Москвы, рассказала о высокомерном отношении актера к ее семье. Интервью с ней приводит Russia Today.

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Женщина заявила, что артист не пытался понять горе семьи и смотрел на родственников умершего свысока. «Наверное, считал, раз мы не из столицы, то мы недостойны внимания, уважения», — предположила Маргарита Захарова. По ее словам, ни она, ни дети погибшего Сергея не понимают, зачем актер написал им письмо с извинениями, если во время судебного процесса в их адрес от него звучали лишь оскорбления.

Вдова Захарова заявила, что ей приходилось пропускать слушания, чтобы не видеть самодовольные лица подсудимого и его защитника, Эльмана Пашаева.

При этом Маргарита Захарова пояснила, что для нее не имеет значения, выйдет ли актер по УДО. Главное — что он не скрылся от правосудия и осознал свою вину. «Важно было, чтобы он (...) знал, что нельзя после пьянки сесть за руль, совершить ДТП и как ни в чем не бывало на следующий день жить дальше. Такого не должно быть, даже если ты известный актер Ефремов», — уверена Маргарита Захарова.

1 декабря Михаил Ефремов написал первое покаянное письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова. В нем говорилось, что артист не знает, как ему дальше жить, он не может простить себя. Ефремов указывает, что, даже если вдова простит ему смертный грех, ему все равно придется отвечать за него перед Богом.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.