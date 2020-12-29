МИД России назвал главные итоги 2020 года

МИД России назвал главные внешнеполитические итоги 2020 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

Материалы по теме Одни дома Как коронавирус испортил всему миру главный праздник года Самый високосный год Кризис, войны, пандемия: как 2020 год изменил мир и почему его называют худшим в истории?

В МИД подчеркнули, что в 2020-м деятельность России была направлена на международное сотрудничество, содействие социально-экономическому развитию страны и решение глобальных и региональных проблем, отвечающее российским интересам.

«Важнейшим направлением работы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции стала организация возвращения на Родину свыше 300 тысяч российских граждан и предоставление экстренной помощи тем из них, кто, находясь за границей, попал в сложную жизненную ситуацию», — говорится в заявлении. Отмечается, что Москва также одной из первых стала помогать иностранным государствам в борьбе с COVID-19.

Другой важный итог 2020-го — празднование Дня Победы в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. Подчеркивается, что Россия боролась ради того, чтобы не допустить фальсификацию истории войны и пересмотр оценки ее причин.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться