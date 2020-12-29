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МИД России назвал главные итоги 2020 года

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

МИД России назвал главные внешнеполитические итоги 2020 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что в 2020-м деятельность России была направлена на международное сотрудничество, содействие социально-экономическому развитию страны и решение глобальных и региональных проблем, отвечающее российским интересам.

«Важнейшим направлением работы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции стала организация возвращения на Родину свыше 300 тысяч российских граждан и предоставление экстренной помощи тем из них, кто, находясь за границей, попал в сложную жизненную ситуацию», — говорится в заявлении. Отмечается, что Москва также одной из первых стала помогать иностранным государствам в борьбе с COVID-19.

Другой важный итог 2020-го — празднование Дня Победы в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. Подчеркивается, что Россия боролась ради того, чтобы не допустить фальсификацию истории войны и пересмотр оценки ее причин.

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