МИД России назвал главные итоги 2020 года

МИД России назвал главные внешнеполитические итоги 2020 года. Об этом говорится на сайте ведомства.
В МИД подчеркнули, что в 2020-м деятельность России была направлена на международное сотрудничество, содействие социально-экономическому развитию страны и решение глобальных и региональных проблем, отвечающее российским интересам.
«Важнейшим направлением работы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции стала организация возвращения на Родину свыше 300 тысяч российских граждан и предоставление экстренной помощи тем из них, кто, находясь за границей, попал в сложную жизненную ситуацию», — говорится в заявлении. Отмечается, что Москва также одной из первых стала помогать иностранным государствам в борьбе с COVID-19.
Другой важный итог 2020-го — празднование Дня Победы в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. Подчеркивается, что Россия боролась ради того, чтобы не допустить фальсификацию истории войны и пересмотр оценки ее причин.