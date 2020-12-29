Шведский журналист побывал в российской Арктике и разочаровался

Шведский журналист Берт Сундстрем (Bert Sundström) отправился в путешествие по российской Арктике и испытал разочарование от увиденного. Своими впечатлениями он поделился с изданием SVT.

Как отметил Сундстрем, он побывал в Ненецком автономном округе, где посетил поселок Нельмин-Нос в 60 километрах от Нарьян-Мара и его окрестности. Журналист увидел, что народ, населяющий земли Заполярья, становится «все ближе к цивилизации», теряя связь с традиционным укладом жизни.

Сундстрем отметил, что ненцы, которых осталось всего несколько тысяч, оставили кочевой образ жизни и переехали в маленький поселок, где есть школа, электричество и мобильная связь, но нет водопровода и канализации. От этого ему стало тоскливо, поскольку, по мнению журналиста, в небытие уходит целая культура, образ жизни и язык.

Также швед описал условия жизни ненцев, которые живут в чумах — грубых шатрах из нестроганых жердей. «В чуме тепло. Оленьи шкуры мягкие и уютные. Знакомый оленевод нарезает парную оленину ломтями, макает в кровь и дает попробовать. Я отказался. (...) Жареная оленина вкуснее», — написал он.

Ранее британский журналист Оливер Смит (Oliver Smith) описал свою давнюю поездку в Сибирь и признался, что вспоминает о ней с тоской. Как рассказал репортер, ему удалось проехать на поезде по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) — именно о таком железнодорожном путешествии он мечтал с тех пор, как прочитал в газетах о начале ее строительства.