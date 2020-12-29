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В России за сутки умерли 562 пациента с коронавирусом

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

За последние сутки в России умерли 562 пациента с COVID-19. Всего за время пандемии в стране скончались 55 827 зараженных. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Зарегистрировано 27 тысяч новых случаев инфицирования за день, поправились 24 874 человека. С начала эпидемии суммарно заразились 3,105 миллиона жителей России, почти 2,5 миллиона уже вылечились.

Больше всего заражений за сутки зафиксировано в Москве (5641), Петербурге (3757), Подмосковье (1547). Меньше всего — на Чукотке (4) и в Ненецком автономном округе (6).

Антирекорд по суточной смертности в России произошел 24 декабря. Тогда погибли 635 человек.

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