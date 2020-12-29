Раскрыт тревожный симптом рака легких

Специалисты Центров лечения рака Америки раскрыли тревожные симптомы возможного рака легких, которые затрагивают глаза. Об этом сообщает издание Daily Express.

К ранним симптомам злокачественной опухоли относится одышка и легкий кашель, однако по мере развития болезни эти признаки становятся серьезнее и интенсивнее, а также затрагивают другие органы. Так, немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) часто начинается в бронхах, а затем распространяется на другие части организма и повреждает нервы.

По словам ученых, рак может вызвать синдром Горнера, заключающийся в поражении симпатической нервной системы и выражающийся опущением верхнего века, сужением зрачка, западанием глазного яблока, а также отсутствием потовыделения на пораженной стороне лица.

Если метастатические клетки поражают головной или спинной мозг, то симптомы могут включать нечеткость зрения или двоение в глазах.

НМРЛ — наиболее распространенная форма рака легких, составляющая около 85-90 процентов из почти 230 тысяч случаев рака легких, диагностируемых каждый год в США. Пятилетняя выживаемость при раке легких остается на уровне всего 10-20 процентов.