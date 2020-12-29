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Роспотребнадзор заявил о нарушениях в 88 исследующиx COVID-19 лабораториях

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Роспотребнадзор выявил нарушения в 88 лабораториях, которые проводят тесты на COVID-19, заявила глава ведомства Анна Попова. Ее слова передает РИА Новости.

За прошедшую неделю, по словам главы ведомства, приостановлена работа двух лабораторий. Одна из них находится в республике Коми, другая — в Амурской области. Причиной закрытия стало грубейшее нарушение режима и правил биологической безопасности, отметила Попова.

Роспотребнадзор усилил контроль за лабораториями и проверил 435 учреждений, что составляет почти половину из всех, которые задействованы в выявлении коронавируса.

Ранее Попова заявила, что только в двух регионах сохраняется заболеваемость COVID-19 больше 60 случаев на 100 тысяч населения.

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