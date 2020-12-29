Роспотребнадзор оценил заболеваемость COVID-19 в регионах

Заболеваемость COVID-19 больше 60 случаев на 100 тысяч населения сохраняется только в двух регионах страны. Так ситуацию с ростом числа заболевших оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Вести ФМ». Об этом пишет РИА Новости.

«Только в двух субъектах у нас больше 60, в остальных везде меньше», — сказала Попова.

Ранее Попова заявила, что в России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, а рост заболеваемости замедляется.

Также она уточнила, что коэффициент распространения инфекции меньше единицы в 77 субъектах страны.

По данным на 29 декабря, в России за сутки заразились коронавирусом 27 002 человека. Всего с начала пандемии выявлено 3 105 037 случаев заболевания COVID-19. Заразившиеся есть во всех регионах страны.