Рэпер Slim пожаловался в полицию после нападения начинающей певицы

Российский рэпер Slim (настоящее имя — Вадим Мотылев) и его жена Елена пожаловались в полицию после нападения начинающей певицы Mireku Djima. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Уточняется, что 20-летняя исполнительница хотела познакомиться с бывшим участником группы Centr и зачитать ему свои треки. Она проникла в вип-зал клуба, где был Мотылев с женой, однако ее попросили покинуть помещение. Когда пара покидала заведение, юная артистка обматерила их, а затем набросилась на жену рэпера, в результате чего та получила сотрясение мозга и травму носа.

При этом Mireku Djima заявила в соцсетях, что ее избил Slim. По словам певицы, он скрутил ее и ударил головой об лифт. Позднее она удалила посты с обвинениями в адрес хип-хоп-артиста. Супруга Мотылева решила привлечь девушку к уголовной ответственности за причинение многочисленных телесных повреждений.

В феврале Slim оказался в центре скандала из-за совместного клипа с Иваном Особовым на песню «С легким паром!». Музыкантам пришлось удалить его, так как православные активисты обвинили их в оскорблении чувств верующих, пропаганде наркотиков и алкоголя, а также в развращении общества.