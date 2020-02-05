Рэперы Slim и Особов удалили клип со священником из-за православных активистов

Российские хип-хоп-исполнители Вадим Мотылев (Slim) и Иван Особов удалили клип на песню «С легким паром» из-за оскорбившихся православных активистов. Об этом Особов объявил в видеообращении, опубликованном на YouTube.

«Когда мы записывали этот видеоклип, мы не преследовали цели кого-то оскорбить или задеть чьи-то чувства, а скорее привлечь внимание к проблеме. Но в связи с тем, что появилось много оскорбившихся людей, из-за ряда православных активистов, которые хотят возбудить против меня уголовное дело по статье 148 [УК РФ], "Оскорбление чувств верующих", я принял решение удалить видео», — заявил рэпер.

3 февраля активисты движения «Зов Народа» во «ВКонтакте» заявили, что обратились в Генпрокуратуру России и другие органы, обвинив артистов в оскорблении чувств верующих, пропаганде наркотиков и алкоголя, а также в развращении общества. «В самом видеоматериале священник находится на заднем сиденье дорогого автомобиля, в кругу двух дам легкого поведения, в бардачке автомобиля находится крупная сумма денежных средств за "теневые схемы" и пистолет. После они перемещаются в баню, где он употребляет наркотические средства», — говорится в посте (орфография и пунктуация сохранены).

В конце января концерт ска-панк-группы Distemper в Калуге отменили после того, как местная прокуратура пригрозила организатору уголовным преследованием.

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