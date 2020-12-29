Бывший мэр Харькова назвал реальной властью на Украине посольство США

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин в интервью RT назвал реальной властью на Украине посольство США. Запись доступна на YouTube.

«Им надо что-то продавить. Они вызывают к себе украинского министра, дают указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию», — описал Добкин взаимоотношения американских и украинских властей.

Он утверждает, что временный поверенный в делах США имеет гораздо больше влияния и возможностей, чем президент Украины.

«Русские князья ездили за ярлыком в Золотую Орду. Они приезжали, получали разрешение на правление на какой-то территории и давали гарантии, обязательства, что будут поддерживать политику тех людей, которые принимали решение о назначении. В Киеве сегодня находится Золотая Орда, называется она посольство США в Украине», — заявил Добкин.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что украино-американские отношения могут быть усилены благодаря тому, что избранный президент США Джо Байден ранее имел «глубокие отношения» с республикой.