Оскандалившийся российский пилот «Формулы-1» описал себя тремя словами

Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин описал себя тремя словами. Фрагмент интервью со спортсменом опубликован в Instagram «Матч ТВ».

«Быстрый, мотивированный, русский», — сказал гонщик. Он также отметил, что хотел добавить эпитет «агрессивный», но подумал, что он не зайдет.

23 декабря было объявлено, что Мазепин остается гонщиком Haas. В команде заявили, что не будут выносить обсуждение сексуального скандала, в который попал спортсмен, в публичное пространство.

Видео, на котором Мазепин трогает подругу за грудь, появилось в Instagram-аккаунте спортсмена 8 декабря, но вскоре было удалено. Девушка, участвующая в ролике, заявила, что они с Мазепиным друзья, а произошедшее было шуткой. На портале Change.org появилась петиция с требованием лишить россиянина места в «Формуле-1» из-за его агрессивности на трассе, а также «сексуального хищничества» по отношению к женщинам.

Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Россиянин должен присоединиться к команде со следующего сезона.