Стала известна судьба попавшего в сексуальный скандал россиянина в «Формуле-1»

Россиянин Никита Мазепин останется пилотом команды «Формулы-1» Haas. Об этом сообщается в Twitter американского коллектива.

В команде заявили, что не будут выносить обсуждение сексуального скандала, в который попал спортсмен, в публичное пространство. Haas отметила, что произошедшее является внутренним делом коллектива.

Видео, на котором Мазепин трогает подругу за грудь, появилось в Instagram-аккаунте спортсмена 8 декабря, но вскоре было удалено. Девушка, участвующая в ролике, заявила, что они с Мазепиным друзья, а произошедшее было шуткой. На портале Change.org появилась петиция с требованием лишить россиянина места в «Формуле-1» из-за его агрессивности на трассе, а также «сексуального хищничества» по отношению к женщинам.

Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Россиянин должен присоединиться к команде со следующего сезона. Детали соглашения не сообщаются, однако отмечается, что оно долгосрочное. Его партнером по команде стал сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик.