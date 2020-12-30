Полная блогерша рассмешила фанатов новой пародией на видео модели в бикини

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный ролик шведской модели Келли Гейл (Kelly Gale) и рассмешила фанатов. Новое видео появилось на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах 25-летняя манекенщица запечатлена на пляже в бикини персикового оттенка. При этом знаменитость трясет грудью на фоне океана в замедленной съемке. Барбер, в свою очередь, снялась в купальнике оранжевого цвета в похожей локации и повторила движения Гейл. «Как это начинались. Как это в результате вышло», — подписала она пост, который набрал почти 580 тысяч лайков.

Публикация развеселила подписчиков австралийки. «Ты заставляешь меня смеяться и чувствовать себя нормальной», «Мы бы не пережили 202 год без тебя, Селеста!», «Ты потрясающая», «Люблю тебя», — высказывались поклонники.

Ранее Селеста Барбер спародировала фото модели в нижнем белье и развеселила фанатов. На оригинальных кадрах Тейлор Хилл стоит в розовом комплекте с новогодним украшением в виде снежинок. При этом Барбер сфотографировали в похожем белье того же цвета с гирляндой в руках.