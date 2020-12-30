Рыболов нашел в море два пуда кокаина

В американском штате Флорида рыболов нашел 33,7 килограмма (чуть более двух пудов) кокаина. Об этом сообщает KOKI-TV.

Рыболов заметил плывущие по морю пакеты с наркотиками, когда ловил рыбу в 24 километрах к югу от острова Шугалоуф-Ки. Кокаин был спрессован в непромокаемые брикеты с изображением пингвина из мультфильма «Мадагаскар».

Мужчина немедленно связался с помощником шерифа и сообщил ему о находке. Все обнаруженные пакеты выловили из воды и погрузили в лодку стража порядка. Поскольку кокаин находился в федеральных водах, затем его передали службе пограничного контроля США.

Ранее сообщалось, что 12 декабря на общественном пляже курортного города Палм-Бич нашли 32 килограмма кокаина. Он был расфасован в такие же брикеты с пингвином из «Мадагаскара».