В России за сутки умерли 599 пациентов с COVID-19

За сутки в России скончались 599 пациентов с COVID-19. Всего за время эпидемии в стране умерли 56 426 инфицированных. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За день зарегистрировано 26 513 новых случаев заражения. За весь период пандемии вирус обнаружен в России 3 131 550 раз, более 2,5 миллиона человек уже вылечились.

Самый большой суточный прирост инфицированных зафиксирован в Москве (5105), Петербурге (3764), Подмосковье (1608). Меньше всего заразилось на Чукотке (3) и в Ненецком автономном округе (2).

Антирекорд по суточной смертности россиян с COVID-19 был 24 декабря, когда погибли 635 человек.