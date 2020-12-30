Моргенштерн рассказал о вырезанном фрагменте из интервью Дудю

Российский рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, рассказал о фрагменте из его интервью блогеру Юрию Дудю, который был вырезан из итоговой версии шоу. Этим он поделился на YouTube-канале Эльдара Джарахова.

«Помню момент, когда он ушел в туалет, остался пустой стул. Я начал туда-сюда пересаживаться и имитировать вопросы», — вспомнил рэпер. По его словам, это был самый веселый момент из всего интервью, и операторы шоу смеялись над происходящим. «Но почему-то это не вставил он [Дудь]. Наверное, потому что я веселее него», — добавил Валеев.

Само интервью рэпер назвал скучным. По его словам, Дудь не раскрыл его как персонажа и задавал поверхностные вопросы. Моргенштерн предположил, что блогеру надоело заниматься интервью.

Выпуск проекта «вДудь» с Валеевым вышел 4 ноября. В эфире рэпер раскрыл свои многомиллионные доходы. По словам исполнителя, на стриминге он зарабатывает около пяти миллионов рублей, за интеграцию в выпуске на YouTube рекламодатели платят ему более двух миллионов рублей, в клипе — от пяти миллионов рублей.