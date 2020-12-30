В Турции ввели ограничение для всех отдыхающих в новогоднюю ночь

Власти Турции запретили иностранным путешественникам посещать центральные части городов, в том числе Стамбула, в новогоднюю ночь. О новых ограничениях, распространяющихся на всех отдыхающих, стало известно из сообщения турецкого МВД. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что данные меры были приняты в целях борьбы с распространением коронавируса. Как говорится в документе, с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января туристам и местным жителям запрещается выходить на центральные улицы населенных пунктов в Турции.

«В Стамбуле это, прежде всего, улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре — площадь Кызылай, в Измире — площадь Гюндогду», — сказано в сообщении МВД.

Также отмечается, что список всех улиц и достопримечательностей, попадающих под запрет, определяется властями каждой провинции.

28 декабря в Турции вступили в силу введенные властями ограничения для всех путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа. Теперь все пассажиры при пересечении границы на авиационном транспорте будут должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный ПЦР-методом. Введенные меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

Ранее жители Турции возмутились из-за приезжающих в страну туристов и бездействия властей на фоне пандемии коронавируса. Турки признались, что недовольны введенными ограничительными мерами, поскольку они не распространяются на отдыхающих.