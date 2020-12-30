Россия отреагиовала на ракетную атаку аэропорта в Йемене

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования погибшим при ракетной атаке на аэропорт йеменского Адена и призвало тщательно расследовать нападение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

«Исходим из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене», — подчеркнули российские дипломаты. В МИД напомнили, что на территории страны действует ряд террористических группировок, в том числе ячейки запрещенных в России Аль-Каиды и Исламского Государства.

Ранее РИА Новости стало известно, что в результате атаки погибли как минимум двое сотрудников Международного комитета Красного Креста, еще двое числятся пропавшими без вести.

Мощный взрыв прогремел в зале прилета аэропорта города Аден в Йемене в момент прибытия нового правительства. Власти заявили, что за атакой на аэропорт стояли повстанцы из движения хуситов «Ансар Аллах», представители движения отвергли эти обвинения. По последним данным, 22 человека погибли в результате нападения, еще 50 ранены. Чиновники не пострадали.