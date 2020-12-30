На Украине прекратят публиковать книги российских авторов

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) прекратит публиковать книги авторов из тех стран, которые выступали «против территориальной целостности Украины» в ООН и прочих международных организациях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НСПУ.

Приводится перечень этих стран: Россия, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан. Отмечается, что произведения «умерших классиков, а также тех современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации», станут исключением и продолжат печататься.

Кроме того, в НСПУ решили прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, конференции, круглые столы и так далее) с дипломатическими представительствами указанных выше стран. Организация также будет требовать от своих членов не участвовать в мероприятиях, организованных представителями государств из перечня.