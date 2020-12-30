Близкие изнасилованной и убитой подростками россиянки рассказали о преступниках

Близкие воспитательницы из деревни Селенки Смоленской области рассказали о подростках, которые изнасиловали и убили ее. С отчимом и сыном погибшей поговорил телеканал РЕН ТВ.

Отчим 38-летней россиянки Юрий Пелин рассказал, что три или четыре подростка долгое время терроризировали жителей деревни и оставались безнаказанными. По его словам, он слышал о пяти-шести случаях.

17-летний сын погибшей сообщил, что знает нападавших с детства — они учились в одной школе. Юноша добавил, что старался не общаться с ними, и около трех лет избегал подростков и не поддерживал контакт.

Он объяснил это поведением сверстников: «Они сами по себе делали не очень благие поступки, вели себя неподобающе. Мне воспитание не позволяло с ними общаться. Мне не нравилось такое отношение ни ко мне, ни к другим людям». Подросток добавил, что его мать «никому не делала зла».

28 декабря стало известно, что задержаны двое подозреваемых, ученик девятого класса и его 16-летний приятель. Их подозревают в том, что 23 декабря они изнасиловали воспитательницу детского сада, после чего задушили ее.

Местные жители рассказали, что подростки намеревались совершить серию расправ. По их словам, при задержании следователи нашли у подозреваемых список людей, которых планировалось убить, погибшая воспитательница была в нем на первом месте. Предположительно, поводом послужило то, что женщина сделала подросткам замечание и запретила сыну общаться с ними.

Сообщалось, что подростки уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и состояли на учете в полиции. Местные жители рассказали, что подозреваемые часто заходили в пустые дома, устраивали там погромы и поджоги. Сельчане опасаются, что из-за возраста их отпустят и они снова начнут убивать. В Следственном комитете сообщили, что подозреваемых заключили под стражу.