ВОЗ высказалась о создании базы вакцинированных от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задумала создать единую базу вакцинированных от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

По его словам, организация изучает способы электронного учета граждан, сделавших прививку от COVID-19. Специалист напомнил, что «сертификат вакцинации представляет собой хорошо знакомую карточку, которая показывает, какие вакцины принял человек». Планируется, что обычная запись о вакцинации будет доступна онлайн.

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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал, что жители страны смогут оформить паспорт вакцинированного от коронавируса на портале госуслуг. Получить документ можно будет автоматически в личном кабинете. Такая функция на сайте появится в январе.

В России неоднократно поднималась тема введения «ковидных паспортов» для вакцинированных. Эту идею одобрял директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который говорил, что это «совершенно правильная вещь». Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров выступал против инициативы и назвал ее абсурдной. 24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила с антиутопией идею о специальных паспортах для привитых. Она утверждала, что введение таких документов в стране не планируется.

По данным на 30 декабря, в мире насчитывается более 81,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,78 миллиона скончались, еще 46,2 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Франции.