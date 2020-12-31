В Совфеде рассказали о нахождении главы МИД Украины на услужении у националистов

Сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится на услужении у националистов. Об этом член комитета Совета Федерации по международным делам рассказал РИА Новости.

Цеков, комментируя угрозу Кулебы сделать тему Крыма «адской» для России, отметил, что подобные заявления адресованы «не вполне адекватной и агрессивной части украинского народа». По его словам, националисты взяли верх на Украине, а Кулеба и многие из окружения президента Украины Владимира Зеленского находятся на услужении именной этой части украинского общества. Парламентарий также добавил, что глава МИД Украины таким образом «выполняет заказы», приходящие из других государств, в частности США.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил в 2021 году инициировать усиление международных санкций против России по вопросу статуса Крымского полуострова. По его словам, главным рычагом давления на Москву должна стать так называемая «Крымская платформа» — международная переговорная площадка по возвращению полуострова под власть Киева.

На заявление вскоре отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что у Киева нет возможности оказать давление на Москву. Пушков добавил, что на Украине надеются на ужесточение антироссийских санкций со стороны США. «Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», — подчеркнул сенатор.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова также ответила на угрозу Кулебы. «Заявление из преисподней», — написала она в социальной сети, процитировав один из заголовков СМИ с высказыванием главы украинского внешнеполитического ведомства.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. В Киеве признавать результаты референдума отказались. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.