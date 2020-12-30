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Пушков ответил на угрозу Киева превратить Крым в «адскую» тему

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Сенатор Алексей Пушков предложил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе повесить флаг своей страны на балконе, а не в Симферополе. Об этом он заявил газете «Взгляд», комментируя угрозы Киева усилить санкционное давление на Россию «по крымскому вопросу», а также превратить эту тему в «адскую» в 2021 году.

По словам Пушкова, у Киева нет возможности оказать давление на Москву. Он отметил, что на Украине надеются на ужесточение антироссийских санкций со стороны США. «Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», — подчеркнул сенатор.

Он назвал пребывание Крыма в составе Украины историческим казусом и отметил, что поэтому мечты Кулебы о том, что «однажды наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг», несбыточны. Вопрос Крыма, по словам Пушкова, закрыт.

Ранее Кулеба пригрозил в 2021 году инициировать усиление международных санкций против России по вопросу статуса Крымского полуострова. По его словам, главным рычагом давления на Москву должна стать так называемая «Крымская платформа» — международная переговорная площадка по возвращению полуострова под власть Киева.

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