МВД объяснило увольнение главы московского ГИБДД Дроганова

Главу ГИБДД по Москве, полковника полиции Юрия Дроганова отстранили от должности 4 ноября 2020 года по собственному желанию. Такое объяснение дали в ГУ МВД по столице, передает в субботу, 2 января, РИА Новости.

«Начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранен от занимаемой должности указом президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года. Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию», — указано в сообщении.

Накануне стало известно, что Дроганова уволили, однако причина не называлась. Временно исполняющим обязанности стал полковник полиции Алексей Диокин — эта информация появилась на сайте ведомства. До этого Диокин с мая 2016-го был заместителем начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Москве. Он награжден медалями «За отличие в службе» III и II степени, «За доблесть в службе» и «За боевое содружество».

Дроганов был назначен на должность начальника управления Госавтоинспекции Москвы в ноябре 2019 года. До этого он четыре года был заместителем главы столичного ГИБДД Виктора Коваленко.

В 1983 году Дроганов поступил на службу в органы внутренних дел в качестве милиционера ППС. С 1996 года начал занимать руководящие должности в ведомстве.