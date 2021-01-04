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Иран занялся производством оружейного урана

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Иран в понедельник, 4 января, снова занялся производством урана с обогащением до 20 процентов, который считается оружейным. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии, передает «Интерфакс».

«Несколько минут назад на обогатительном комплексе в Фордо начался процесс производства урана, обогащенного до 20 процентов», — заявил чиновник.

Ранее Тегеран уведомил о своем решении возобновить обогащение урана МАГАТЭ. До этого в стране ратифицировали предложенный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6 с последующим увеличением их числа.

В Израиле подобный шаг иранских властей посчитали демонстрацией намерения продолжать развивать военную ядерную программу. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в своем Twitter-аккаунте заверил, что еврейское государство не позволит Ирану производить ядерное оружие.

В настоящее время Иран обогащает уран до уровня в 4,5 процента, несмотря на закрепленный в международном соглашении по ядерной программе страны показатель в 3,67 процента. Пойти на подобное превышение в Тегеране решили после того, как США в одностороннем порядке вышли из сделки в 2018 году.

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