В России ввели новые правила пляжного отдыха

С 1 января в России вступили в силу новые правила организации купального сезона. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, согласно обновленным нормативам, на пляж запрещено брать животных. Кроме того, отдыхающим нельзя нырять, обхватывать и подбрасывать друг друга в воде.

Любителям пляжного сезона также запрещено заплывать за буйки и заходить в воду, если поднят красный или черный флаг.

Купальный сезон в России завершился в августе, когда закончилась жара в центре европейской части страны.

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