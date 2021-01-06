В России выявили больше 24 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 24 217 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составило 3 308 601. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Новые заболевания COVID-19 зафиксированы в 84 регионах. Наибольшее число заражений выявлено в Москве (5142), Санкт-Петербурге (3341) и Московской области (1097). Меньше всего — в Тыве (24), Еврейской автономной области (15) и Ненецком автономном округе (1).

Отмечается, что с начала пандемии выздоровело всего 2 685 723 пациентов с подтвержденным диагнозом. За прошедшие 24 часа — еще 23 055 человек были выписаны из больницы.

Умерло за все время больше 59 950 зараженных коронавирусом. За последние сутки количество летальных исходов увеличилось на 445.