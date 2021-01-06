Россия
 
Последние новости
В России за последние сутки скончались еще 445 пациентов с коронавирусом
Скорые в Лос-Анджелесе перестанут забирать больных с низким шансом выжить
Эндокринолог раскрыла опасность передозировки витаминов
Доктор Мясников усомнился в китайском происхождении коронавируса
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 
Канделаки назвала мучением игру молодежной сборной России в решающих матчах ЧМ
Россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2021 году
В Госдуме оценили идею амнистии кредитов россиян
Сенат Пенсильвании попросил Конгресс США отложить утверждение итогов выборов
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили больше 24 тысяч случаев заражения коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 24 217 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составило 3 308 601. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Новые заболевания COVID-19 зафиксированы в 84 регионах. Наибольшее число заражений выявлено в Москве (5142), Санкт-Петербурге (3341) и Московской области (1097). Меньше всего — в Тыве (24), Еврейской автономной области (15) и Ненецком автономном округе (1).

Отмечается, что с начала пандемии выздоровело всего 2 685 723 пациентов с подтвержденным диагнозом. За прошедшие 24 часа — еще 23 055 человек были выписаны из больницы.

Умерло за все время больше 59 950 зараженных коронавирусом. За последние сутки количество летальных исходов увеличилось на 445.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач предостерег от попыток восстановить вкус горчицей и перцем после COVID-19
Путин призвал власти Москвы не прибедняться
Ученый описал сценарии развития ситуации с коронавирусом в России
В России предложили выдавать «ковидные паспорта» переболевшим коронавирусом