Сенат Пенсильвании попросил Конгресс США отложить утверждение итогов выборов

Сенат штата Пенсильвания попросил Конгресс США отложить утверждение итогов голосования коллегии выборщиков, которое должно состоятся 6 января. Соответствующий документ разместил в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп.

Согласно заявлению представителей Сената, большинство его членов обеспокоено несоответствиями в результатах голосования на президентских выборах в штате. Парламентарии также отметили, что губернатор Пенсильвании, госсекретарь и Верховный суд штата допустили многочисленные нарушения во время выборов. Они считают, что госсекретарь штата не должен был утверждать итоги голосования в Пенсильвании.

Члены Сената попросили отложить утверждение в Конгрессе результатов голосования коллегии выборщиков, особенно принимая во внимание то, что в ближайшие дни Верховный суд США рассмотрит дело Трампа о нарушениях на выборах.

Трамп, в свою очередь, заявил, что подобное решение законодательного органа штата это — «большие новости».

5 января действующий президент заявил о том, что вице-президент Майкл Пенс имеет право пересмотреть итоги, прошедших 3 ноября президентских выборов. По словам американского лидера, Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом в спорных штатах. Позже издание The New York Times сообщило, что Пенс отказался изменять результаты выборов по воле Трампа.

В ответ на это Трамп назвал ложью отказ вице-президента изменять итоги голосования. Он подчеркнул, что Пенс никогда такого такого не говорил, и они сходятся во мнениях.