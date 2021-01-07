Детский мультсериал о мужчине с длинным пенисом запустили в Дании

В эфир датского телеканала DR запущен мультсериал о мужчине с длинным пенисом. Шоу предназначено для детей от четырех до восьми лет, пишет The Guardian.

Мультсериал повествует о Джоне Диллерманде (фамилия переводится с датского как человек-пенис), усатом мужчине средних лет, который обладает гениталиями, способными удлиняться до десятков метров. При помощи своего пениса персонаж пытается решать бытовые проблемы вроде готовки и выгула собак.

Критики возмутились появлением мультсериала на телевидении, посчитав, что приключения мужчины с длинным пенисом не предназначены для детей. Некоторые датчане заявили, что шоу про мужские гениталии прославляет патриархальное общество и мешает гендерному равенству, что особо остро заметно на фоне движения против домогательств #MeToo, в конце 2020 года набравшего обороты в Дании.

У мультсериала нашлись и защитники, напомнившие, что для детей гениталии зачастую являются чем-то смешным. Телеканал DR ответил критикам, что с легкостью мог бы запустить в эфир мультсериал «про женщину, которая не контролирует свою вагину», отметив, что самое важное — чтобы шоу нравилось детям.