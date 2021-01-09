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Весь Пакистан остался без электричества

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Фото: pixabay.com

В Пакистане произошло масштабное отключение электричества. Об этом сообщает газета Dawn.

По данным издания, без света остались все крупные города незадолго до полуночи 10 января. В частности, электроэнергии нет в таких крупных городах как Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан и Касу

Федеральный министр энергетики Омар Аюб написал в Twitter, что отключение произошло из-за внезапного падения частоты в национальной системе распределения электроэнергии с 50 до нуля. Причина этого падения расследуется. Власти предпринимают попытки запустить электростанцию ​​Tarbela для последовательного восстановлению электроснабжения.

В то же время официальный представитель министерства энергетики сообщил в Twitter, что причиной отключения электричества стала авария на электростанции Гудду. В Сангджани и Мардане энергоснабжение уже восстановлено.

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