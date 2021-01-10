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Выявлен вдвое повышающий риск смерти от коронавируса фактор

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Британские ученые выявили, что сердечная недостаточность является фактором, вдвое повышающим риск смерти при заражении коронавирусом. Об этом говорится в их исследовании, опубликованном в ESC Heart Failure.

Кардиолог и ведущий автор исследования Амардип Дастидар пояснил, что люди с таким заболеванием должны считаться входящими в высокую группу риска вне зависимости от возраста. Кроме того, им особо необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, а в лучшем случае получить вакцину от коронавируса.

Работа специалистов показала, что из 283 пациентов, поступивших в больницу в Северном Бристоле в течение 30 дней, у двух третей была хроническая форма сердечной недостаточности. Кроме того, в этой категории была более высокая смертность.

«Это напрямую может указывать на взаимодействие или предрасположенность к худшим исходам для пациентов с острой сердечной недостаточностью с наложенной коронавирусной инфекцией», — заключил кардиолог.

Ранее журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели назвал причины, позволяющие доверять российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». По его словам, вакцина прошла клинические испытания третьей фазы, и эффективность препарата превысила 90 процентов. Кроме того, журналист подчеркнул, что испытания не выявили случаев тяжелого течения заболевания.

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