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Президент Армении призвал к досрочным выборам

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Армен Саркисян
Армен Саркисян
Фото: @president_armensarkissian

Президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные выборы в парламент, чтобы вывести страну из политического кризиса. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает «Интерфакс».

«Единственный логичный и цивилизованный выход — внеочередные выборы в разумные сроки с внесением необходимых поправок в Избирательный кодекс и Конституцию, что позволит начать реальный процесс государственного строительства с чистого листа», — заявил Саркисян.

Перед этим нужно создать правительство национального согласия «с помощью института президента», считает он. Целями этого правительства должны стать устранение последствий карабахской войны, подготовка и реализация дорожной карты по выводу страны из кризиса, «реформа нормативно-правовой базы» для проведения выборов в разумные сроки.

Ранее в Ереване протестующие попытались помешать премьер-министру Николу Пашиняну добраться до аэропорта и вылететь в Россию на переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

«Никол Пашинян — нелегитимный руководитель, он не представляет Армению, и завтра подписанные им документы никакой правовой силы иметь не будут», — заявил один из активистов.

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