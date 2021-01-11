Байден ответил на вопрос о причастности Трампа к беспорядкам в США

Избранный президент США Джо Байден ответил на вопрос о причастности действующего президента Дональда Трампа к беспорядкам в США. Его слова передают РИА Новости и ТАСС.

«Я ясно дал понять, что президент Трамп не должен занимать офис. Точка», — ответил Байден на вопрос о причастности того к подстрекательствам к мятежу. Он подчеркнул, что участники беспорядков в Вашингтоне должны понести за это ответственность.

Кроме того, Байден обсудил с американскими сенаторами вопросы о возможном импичменте Трампа. В частности, он попытался выяснить, смогут ли они заниматься этой процедурой, утверждением кандидатов Байдена на ключевые посты в новой администрации и выделением финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса одновременно.

11 января палата представителей опубликовала резолюцию об импичменте нынешнему президенту страны Дональду Трампу. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. В результате погибли пять человек. На следующий день Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена на пост президента.