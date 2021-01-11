Мир
 
Последние новости
Стало известно о подготовке вооруженных протестов в США
Пентагон разрешил задействовать 15 тысяч военных во время инаугурации Байдена
Российского офицера заподозрили в краже двух 13-тонных винтов с эсминца
В ВОЗ оценили опасность японской мутации коронавируса
Иранского борца приговорили к казни
Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию
Байдена укололи перед журналистами
ВОЗ оценила вероятность появления коллективной иммунизации в 2021 году
Украина ограничила поставки газа в Европу
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден ответил на вопрос о причастности Трампа к беспорядкам в США

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Избранный президент США Джо Байден ответил на вопрос о причастности действующего президента Дональда Трампа к беспорядкам в США. Его слова передают РИА Новости и ТАСС.

«Я ясно дал понять, что президент Трамп не должен занимать офис. Точка», — ответил Байден на вопрос о причастности того к подстрекательствам к мятежу. Он подчеркнул, что участники беспорядков в Вашингтоне должны понести за это ответственность.

Кроме того, Байден обсудил с американскими сенаторами вопросы о возможном импичменте Трампа. В частности, он попытался выяснить, смогут ли они заниматься этой процедурой, утверждением кандидатов Байдена на ключевые посты в новой администрации и выделением финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса одновременно.

11 января палата представителей опубликовала резолюцию об импичменте нынешнему президенту страны Дональду Трампу. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. В результате погибли пять человек. На следующий день Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена на пост президента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Конгрессмены заблокировали резолюцию об отстранении Трампа
Стало известно о подготовке вооруженных протестов в США
Верховный суд снова отказался пересмотреть результаты выборов в США