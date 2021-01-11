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Большинство американцев посчитали Трампа ответственным за беспорядки в Капитолии

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Фото: ERIN SCOTT / Reuters

Большинство американцев посчитали действующего президента Дональда Трампа ответственным за беспорядки в Капитолии во время утверждения результатов голосования выборщиков в Конгрессе США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос Квиннипэкского университета.

Согласно результатам исследования, 56 процентов жителей США уверены, что Трамп несет прямую ответственность за произошедшее. 53 процента граждан считают, что президент должен добровольно покинуть свой пост. В то же время 52 процента полагают, что главу государства необходимо отстранить от должности. Помимо этого, 47 процентов опрошенных отметили, что штурм Капитолия являлся попыткой государственного переворота.

Ранее сообщалось, что большинство американских избирателей увидели в штурме Капитолия угрозу демократии. По данным опроса интернет-компании YouGov, 93 процента демократов сочли случившееся угрозой демократии, к ним присоединилось и большинство нейтральных избирателей — 55 процентов. При этом лишь 27 республиканцев поддержали их мнение.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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