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Число пострадавших в смертельной аварии с военной колонной достигло 24

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Фото: telegram-канал Mash

Число пострадавших в результате смертельной аварии с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области достигло 24. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили агентству в региональном Минздраве.

О том, что самосвал столкнулся с колонной военных автобусов в Подмосковье, стало известно ранее 11 января. Пять автобусов получили повреждения. Авария произошла по причине того, что водитель грузовика не справился с управлением. Четыре человека погибли.

Водителя самосвала задержали. 26-летний Иван Г. объяснил, что отвлекся от дороги, так как «что-то протирал». Серьезных повреждений у него нет.

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