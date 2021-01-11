Число пострадавших в смертельной аварии с военной колонной достигло 24

Число пострадавших в результате смертельной аварии с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области достигло 24. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили агентству в региональном Минздраве.

О том, что самосвал столкнулся с колонной военных автобусов в Подмосковье, стало известно ранее 11 января. Пять автобусов получили повреждения. Авария произошла по причине того, что водитель грузовика не справился с управлением. Четыре человека погибли.

Водителя самосвала задержали. 26-летний Иван Г. объяснил, что отвлекся от дороги, так как «что-то протирал». Серьезных повреждений у него нет.