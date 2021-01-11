Мир
 
Последние новости
Грузовик протаранил колонну автобусов с военными в Подмосковье
Названа причина смертельной аварии с грузовиком в Подмосковье
Горбачев высказался о падении цен на нефть
Звезда «Папиных дочек» показала первое фото с Авербухом после свадьбы
Еще один иностранный футболист захотел играть за сборную России
В Раде увидели намерение кабмина «утопить» граждан Украины в долгах
Наблюдавших за избиением зэка российских тюремщиков отправили на зону
Названы две главные мечты россиян
Литва начала готовиться к полной блокаде Белорусской АЭС
В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на критика Рамзана Кадырова
Новости партнеров
Прослушать новость

Исламского проповедника посадят на 1075 лет за сексуальное насилие

Перейти в «Мою Ленту»
Аднан Октар
Аднан Октар
Фото: Murad Sezer

Известного исламского проповедника Аднана Октара приговорили к 1075 годам тюрьмы в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

В частности, Октара признали виновным в создании преступной организации, сексуальном насилии над детьми, домогательствах, похищении несовершеннолетних, шантаже, незаконном лишении свободы, шпионаже, мошенничестве и фальсификации документов. Вместе с ним по делу проходили 236 человек, 78 из них также посадят в тюрьму на разные сроки.

Исламский проповедник, также известный под псевдонимом Харун Яхья, — автор более 300 книг, переведенных на 76 языков. Он также вел авторскую аналитическую передачу на принадлежащем ему канале A9, где транслировалась программа, сочетающая богословские суждения и танцы.

По перечисленным обвинениям его арестовали в июле 2018 года. Тогда Октара также заподозрили в создании преступной группировки. Мужчину арестовывали в 1986 году по обвинению в «изменении социального, экономического или политического строя» Турции с помощью религии. Тогда Октар был оправдан и освобожден из-под стражи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar
Исламского проповедника задержали за сексуальное насилие
Фанатичные христиане наладили связь с богом через плюшевого льва
В Россию экстрадировали главу порносекты йогов