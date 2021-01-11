Тигр растерзал безоружного россиянина в лесу

В лесу Ванинского района Хабаровского края человек погиб при нападении тигра. Его растерзанное тело было найдено без головы. Оружия у погибшего при себе не было, сообщает AmurMedia.

Об исчезновении мужчины стало известно 9 января.

На месте происшествия работают охотоведы. «Происшествие случилось вне населенного пункта, а потому вне нашей компетенции. Но поскольку речь об убийстве человека, расследованием занимается следственный комитет», — сказала пресс-секретарь регионального управления МВД Ирина Щеголева.

Ранее в Хабаровском крае тигр вышел к придорожному кафе, которое находится рядом с лесом, загнал людей в заведение и попал на видео. Очевидец попытался спугнуть зверя подачей звукового сигнала автомобиля, но ничего не вышло. Находившиеся возле кафе люди в этот момент укрылись в заведении и не выходили, пока тигр не ушел обратно в лес.