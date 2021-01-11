На Украине мэр поручил чиновницам зарегистрироваться в TikTok

Мэр украинского города Шостка в Сумской области Николай Нога поручил чиновницам зарегистрироваться в соцсети TikTok, передает УНИАН.

Градоначальник, который сам недавно завел аккаунт, поделился впечатлениями на заседании в мэрии. «Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы ведь должны быть там, где молодежь», — обратился он к коллегам.

Мэр официально поручил начальнику управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектором молодежи Ольге Сокульской в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok.

«Давайте проведем совместное совещание, соберем молодежный совещательный совет при городском голове. Контент TikTok должен наполняться не только шуточной информацией, но и солидной, познавательной для молодежи», — подчеркнул Николай Нога.

В марте прошлого года в разгар пандемии коронавируса Министерство здравоохранения Казахстана призвало жителей оставаться дома с помощью видеозаписи в TikTok.