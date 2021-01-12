Украинец открыл стрельбу на рождественской ярмарке

Житель украинского города Львов открыл стрельбу на рождественской ярмарке, передает УНИАН.

Инцидент случился вечером 11 января. Полиция получила сообщение, что ранен мужчина на ярмарке возле Оперного театра.

Потерпевшим оказался 33-летний сотрудник службы охраны мероприятия, нападавшим — 45-летний местный житель. Выяснилось, что у злоумышленника возник конфликт с охранником, в ходе которого он выстрелил из револьвера.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», стрелявший задержан, оружие отправлено на экспертизу.

В апреле прошлого года житель Киева открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. Он стрелял из травматического пистолета, который затем закопал в вазон с растениями. В ходе инцидента никто не пострадал. Задержанный оказался ранее судимым за нанесение тяжких телесных повреждений.